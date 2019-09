"Qu'ils aillent manifester en Pologne" : mais pourquoi Emmanuel Macron a-t-il dit ça ?

POLÉMIQUE - Plusieurs responsables politiques et nombre d'internautes estiment que cette sortie d'Emmanuel Macron appelant la jeunesse à aller "manifester en Pologne" n'est autre qu'une nouvelle et énième phrase maladroite d'un président hors-sol, voire une forme de mépris. D'autres en revanche appellent à prendre connaissance du contexte, en référence à l'opposition de la Pologne à un objectif commun de neutralité carbone des pays de l'Union Européenne.

L'UE s'est déjà engagée à une réduction des émissions de dioxyde de carbone de 40% d'ici 2030, par rapport à 1990. Selon la Commission européenne, l'objectif sera dépassé et pourrait atteindre les 50%. La présidente de la Commission, l'Allemande Ursula von der Leyen, voudrait donc aller plus loin et faire adopter l'année prochaine par les Etats membres l'objectif de la "neutralité carbone d'ici 2050", qui engagerait les pays signataire à avoir un taux d'émissions de carbone égal à zéro.

Ce lundi 23 septembre, lors de l'ouverture d'un sommet sur le climat en présence de nombreux dirigeants mondiaux, l'ONU a annoncé que 66 Etats adhéraient désormais à l'objectif d'une neutralité carbone d'ici 2050. Or si certains pays européens en font partie, l'UE peine à faire accepter cet objectif par ses 28 adhérents. Les 20 et 21 juin dernier à Bruxelles, quatre Etats se sont ainsi opposés à cet engagement commun. Aux côtés de la Pologne, l’Estonie, la Hongrie et la République Tchèque ont également posé leur veto. Or, selon Emmanuel Macron, le meneur de cette opposition serait Andrzej Duda, le chef d'Etat polonais. "La vérité, c'est qu'il y en a un qui bloque tout, c'est la Pologne", a fait valoir le président français.