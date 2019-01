Quand Benalla se vante du soutien du "patron" : ce qu'il faut retenir des enregistrements révélés par Mediapart

Au moment où cette discussion se déroule entre les deux hommes, le 26 juillet, l'affaire Benalla n'en est encore qu'à ses débuts. En effet les premières révélations du Monde qui ont fait vaciller la présidence date du 18 juillet.





Au moment où les deux hommes se parlent, la justice commence à s'intéresser de près à eux. Alexandre Benalla et Vincent Crase ont en effet été placés en garde à vue le 20 et mis en examen le 22. Des moments que l'ancien chargé de mission évoque avec son ami, selon l'enregistrement de Mediapart : "À 26 ans, si tu veux, y a pas grand-monde qui vit… qui provoque deux commissions d’enquête parlementaires, qui bloque le fonctionnement du Parlement…"





Vincent Crase, lui, semble plutôt s'inquiéter des perquisitions des enquêteurs : "J’essaierais bien d’y aller cette nuit, mais le problème, c’est qu’il y a des flics devant...", dit-il à propos du siège de LaREM.





Autre enseignement de ces révélations : l'ancien collaborateur de l'Elysée "est personnellement impliqué dans le contrat" russe entre l'oligarque russe Iskander Makhmudov, proche de Vladimir Poutine et Mars, la société de Vincent Crase. Un contrat sur lequel il aurait travaillé alors qu'il était à l'Elysée, et qui aurait pour but de protéger les biens immobiliers en France de l’homme d’affaires. Or, l'ancien garde du corps a affirmé le contraire devant la commission parlementaire durant son audition l'été dernier.