Quand Emmanuel Macron assumait la prise de risque : "Les mecs de la sécurité, c’est pas eux qu’il faut écouter"

Il touche, il empoigne, il prend les enfants dans ses bras. Emmanuel Macron se montre au contact direct des Français. Un goût pour le contact qui lui a valu d'être giflé par un homme, ce mardi dans la Drôme. Dédramatisant très rapidement les faits, le président de la République a assuré qu'il continuerait à "aller partout". "Je vais toujours au contact, à portée d'engueulade comme je dis. Et j'y tiens. Les gens m'expriment leur colère, parfois leur désarroi et je suis toujours là", a-t-il insisté.

Une philosophie qui n'a jamais changé, comme le montre l'extrait vidéo en tête de l'article, datant de la dernière campagne présidentielle et issu du film "Emmanuel Macron, les coulisses d'une victoire" de Yann L'Hénoret. Lors d'une réunion avec son staff, Emmanuel Macron déclare : "Les mecs de la sécurité, c’est pas eux qu’il faut écouter. Je ne serai jamais en sécurité parce que le pays, il est comme ça aujourd’hui. Donc il faut prendre le risque, il faut aller dans le cœur de la bête à chaque fois. Le cœur de la bête il est là, il faut y aller. Parce que si vous écoutez les mecs de la sécurité, vous finissez comme Hollande. Peut-être que vous êtes en sécurité, mais vous êtes mort."

Mardi, l'entourage du chef de l'Etat confirmait que le risque zéro n'existe pas. "On ne peut pas mettre de grille entre le Président et les gens. Même s’il y a des procédures de sécurité, on ne va pas attacher les mains des gens dans le dos. Le risque zéro n’existe pas", assurait une source présidentielle auprès de LCI. "Le risque d’un accident plus grave - un coup voire pire - est intégré par son entourage personnel", continuait-elle.