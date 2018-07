Quand Emmanuel Macron propose aux élus une mesure... rejetée il y a 10 jours par ses députés LREM

Le président, qui discute en direct avec les élus. En court-circuitant le Premier ministre. Une telle mesure, un tel changement, ne sont pas anodins. Les spécialistes de la constitution vont sans doute s’écharper sur le fait de savoir si cette mesure met en péril ou non la séparation des pouvoir.





Et c’est peut-être ce qui avait retenu le patron des députés LREML, Richard Ferrand, qui motivait ainsi son rejet de ces propositions, en commission des lois, comme le rapporte le compte-rendu des débats. "Selon l’esprit de l’article 18 de la Constitution, il s’agit cependant de faire en sorte que le président de la République ne puisse être pris à partie ni interpellé directement – ce serait remettre en cause le fait qu’il n’est pas responsable devant le Parlement", avait-il dit. Il avait défendu la réforme de 2008, et entendait bien ne rien changer sur ce point : "Le choix du constituant de 2008 est cohérent et pertinent", poursuivait-il. "Le président de la République peut délivrer un message, se faire entendre, et, ensuite, en présence du Gouvernement, responsable devant le Parlement, les groupes parlementaires s’expriment. Ces modalités sont conformes à la logique même de nos institutions." Avant de conclure : "C’est simple, monsieur Ruffin : sous la Ve République, le président de la République n’est pas responsable devant les assemblées ; il ne l’est que devant le peuple français. Je suis donc défavorable à cet amendement." Comment Richard Ferrand motivera-t-il donc son changement d’avis ? En mangeant son chapeau ?