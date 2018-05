Quand Gérard Collomb estime que les "migrants font du benchmarking" pour choisir leur pays d'accueil

Interrogé par le président de la commission Philippe Bas sur l'efficacité de l'allongement du délai de rétention administrative des déboutés du droit d'asile – que prévoit un projet de loi du gouvernement -, le ministre a détaillé sa pensée : "Le Sénat aime beaucoup regarder les différentes législations, pour voir comment on se situe par rapport aux autres pays européens." Avant de dérouler son raisonnement : "Les migrants aussi font un peu de benchmarking, pour regarder les législations à travers l'Europe qui sont, on va dire, les plus fragiles. Telle nationalité, que je ne citerai pas, se dirige plutôt vers tel pays, non pas parce qu'elle est plus francophile, mais tout simplement parce qu'elle juge que là, c'est plus facile."





"En Allemagne, des nationalités qu'en France on peine à traiter en trois ans, sont traitées en deux semaines. Les gens comparent un peu et se disent 'On va aller dans tel pays'", a poursuivi Gérard Collomb. La séquence, isolée par Public Sénat, s'est retrouvée sur Twitter durant l'après-midi.





Une maladresse ? Non, a assuré l'entourage de ministre auprès de l'Obs, écartant une éventuelle "maladresse". Et de préciser que "ce terme s'inscrit dans la volonté de la France d'harmonisation des politiques européennes."