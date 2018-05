Le parallèle du FN entre l'attaque à Paris et la chanson "Mercy" du duo français de l'Eurovision vilipendé

Quelques minutes plus tard, son ancien collègue du Sénat et maire de Fréjus David Rachline, poursuit : "Il y a d'un côté les membres du showbiz dégoulinants de bons sentiments, qui profitent de chaque occasion pour diffuser leur propagande, et de l'autre la France et les Français qui subissent les conséquences dramatiques de leur utopie multiculturaliste...", écrit-il.