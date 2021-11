"Quand les faits ont été commis, j'avais 4 ans et demi" : la réponse de Marlène Schiappa, critiquée pour avoir soutenu Nicolas Hulot

En 2018, plusieurs membres du gouvernement et de la majorité apportaient leur soutien à Nicolas Hulot, alors visé par des révélations sur une ancienne affaire, classée sans suite, d'agression sexuelle présumée. À l'époque, Marlène Schiappa était allée jusqu'à déclarer dans le JDD qu'il était un "homme charmant" et "respectueux", et reprochait au journal Ebdo, à l'origine d'une enquête à charge contre lui, d'être "irresponsable". "La justice se rend dans les tribunaux, pas les médias", avait-elle lancé.

"Je suis très interpellée par le fait que certains tentent de faire un contre-feu médiatique en faisant comme si j'étais la personne au centre de ces débats. Moi, quand les faits ont été commis et dénoncés, j'avais 4 ans et demi", se défend finalement Marlène Schiappa, agacée. "On ne peut pas me reprocher d'avoir eu une réaction en 2018 pour des faits qui sont portés à notre connaissance publique en 2021."

Pour la ministre, le fait que certains s'en prennent aujourd'hui à elle tient de la culture du viol, qui "consiste aussi à délayer les responsabilités et à aller chercher les femmes dans l'entourage des hommes mis en cause". "Quand Marc Pulvar est accusé de pédocriminalité, c'est Audrey Pulvar qui est harcelée sur les réseaux sociaux. Quand Roméo Elvis est accusé d'agression sexuelle, c'est sa sœur, Angèle, que l'on somme de s'expliquer, puis de se taire et même d'arrêter de chanter. Nicolas Hulot, pour des faits qui se sont produits 30 ans avant que je le connaisse et quand moi-même j'étais enfant, c'est moi que l'on vient chercher. C'est une plaisanterie ?"