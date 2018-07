Quand les politiques passent en commission d'enquête

Plusieurs commissions d'enquête parlementaire ont marqué les esprits. Parmi elles, nous avons spécialement sélectionné l'affaire Tapie et Crédit lyonnais. Celle-ci s'est déroulée en septembre 2008 où Bernard Tapie était au bord des larmes devant François Hollande et François Bayrou. Nous avons également pris en compte l'affaire Cahuzac qui avait eu lieu en 2013. Les détails en images.



