Quand Macron jugeait les quotas d'immigration "impossibles à piloter"

Ce qu'Emmanuel Macron défendait alors, c'était la promotion "d'une immigration de la connaissance" qui se traduirait par une réduction des délais d'obtention des visas "talents" et par le développement de visas de circulation pour certains professionnels.

Dans un discours à Lille, en janvier 2017 , le candidat d'En Marche allait plus loin, fustigeant une mesure "idéologique". "Quand j’entends qu’on peut nous proposer, pour la énième fois, des quotas... C’est à supposer que lorsque les quotas ne sont pas respectés, on ait la main pour les faire respecter. Ce n’est pas le cas aujourd’hui !" disait-il. "Donc je ne propose pas une politique idéologique en matière d'immigration, je propose une politique efficace, claire, menée avec nos partenaires européens, c’est cela notre projet."

Durant les débats sur la loi asile et immigration, promulguée en septembre 2018, la droite sénatoriale avait à nouveau proposé que les quotas soit introduits dans le texte de la majorité. Une proposition alors fustigée par Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires, pour qui "l'introduction de quotas ne résiste pas à un examen de faisabilité", et martelant toujours que "le gouvernement est défavorable à une telle politique".

Comment, dans ces conditions, expliquer un tel revirement ? Le tournant s'est opéré en janvier 2019, dans le cadre du Grand débat. Dans la "lettre aux Français" précédent cette séquence liée à la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron a évoqué le sujet sous une forme interrogative : "En matière d'immigration, une fois nos obligations d'asile remplies, souhaitez-vous que nous puissions nous fixer des objectifs annuels définis par le Parlement ?" De fait, le sujet est resté minoritaire parmi les thèmes abordés par les Français dans le cadre du Grand débat. Pour autant, le résultat du scrutin européen - l'immigration et l'avenir de l'espace Schengen se sont invités au coeur du débat - et la perspective des prochaines élections, dans un contexte de délitement de la droite LR et de duel avec le RN, ont conduit l'exécutif à réorienter son discours afin de parler aussi aux électeurs de droite. Une droite qui, d'ailleurs, ne voit pas d'un mauvais oeil l'annonce de cette mesure. "C'est une idée que nous défendons depuis de nombreuses années, donc je ne vous dirai pas que c'est une mauvaise idée", a réagi le secrétaire général de LR, sur Sud Radio. Mais ce dernier a jugé qu'il faudrait que ces quotas se traduisent dans une loi votée au Parlement.