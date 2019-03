Quatre groupes de députés vont saisir le Conseil constitutionnel contre la loi anticasseurs

Si la proposition de la loi controversée dite "anticasseurs" devrait être adoptée définitivement mardi prochain, quatre groupes de députés n'ont pas dit leur dernier mot sur ce texte qu'ils jugent "inconstitutionnel".





Ainsi, les élus socialistes, communistes, insoumis et Libertés et territoires - qui rassemble les radicaux et PRG, des ex-LREM, trois nationalistes corses et des centristes - préparent un recours commun au Conseil Constitutionnel, rapporte Libération ce jeudi.