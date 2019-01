Quatre questions autour de l'intrusion violente dans la cour du ministère occupé par Benjamin Griveaux, samedi

La droite LR a condamné ces actes, tout en reprochant au gouvernement son "mépris" à l'égard des manifestants. Côté PS, le porte-parole Pierre Jouvet a souligné "qu'aucune contestation ne justifie de frapper les policiers à terre, d'attaquer un ministre, de casser, de brûler".





"Qui sème le vent, récolte la tempête", a en revanche jugé Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France), condamnant les violences "mais aussi la volonté de l'exécutif d'envenimer la situation". Idem au Rassemblement national, où le député Gilbert Collard a renvoyé dos-à-dos les manifestants et le porte-parole du gouvernement. "Ses propos et l'attaque de son ministère son irresponsables et inadmissibles", a-t-il jugé. A LFI, Jean-Luc Mélenchon et ses lieutenants ne s'étaient pas exprimé sur le sujet ce dimanche.