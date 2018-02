Que contient l'article d'Ebdo sur Nicolas Hulot, qui veut attaquer le journal pour "diffamation" ?

Auprès de Ebdo, la personne qui accuse Nicolas Hulot de cet abus raconte n'avoir jamais voulu provoquer un procès de l'animateur et avoir pris bien soin d'aller relater les faits auprès de la gendarmerie une fois les délais de prescription (10 ans pour les crimes, ndlr). "J’ai tenu à ce qu’il sache la façon dont j’avais vécu les choses, et je lui ai fait savoir", explique-t-elle au magazine. En 2008, la même année, Nicolas Hulot est interrogé par la gendarmerie. Dix ans plus tard, interrogé par Ebdo, le ministre, qui reconnait l'existence d'une plainte en 2008, classée "sans suite", dément en revanche les faits : "Je n'ai rien à me reprocher". Sur BFM, il a poursuivi : "Il n'y avait absolument rien qui permettait de me poursuivre".





Une source proche a confirmé à LCI le dépôt de cette plainte à l'époque auprès du parquet de Saint-Malo. Le soir de l'opération déminage du ministre, qui s'est vu accorder la confiance du Président et du Premier ministre, le même parquet annonçait que les faits n'avaient pas été constitués, chose difficile s'il en est, plus de 10 ans après les faits, tout en soulignant qu'il y avait bien des "déclarations contradictoires" - elles de la plaignante et celles de Nicolas Hulot - dans cette affaire. Le lendemain, la plaignante, dont l'identité avait été dévoilée par deux médias, prenait la parole pour expliquer en son nom propre qu'elle n'avait pas voulu la "médiatisation" de cette affaire.