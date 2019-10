Que deviendraient nos élus municipaux britanniques en cas de "hard Brexit" ?

JT 13H - Avec un "hard Brexit", tous les élus britanniques du pays devront quitter leur municipalité après avoir bouclé leur mandat.

Depuis le traité de Maastricht, les ressortissants de l'Union européenne peuvent se présenter à une élection municipale d'un autre Etat membre. Des élus municipaux britanniques, il y en a 900 au pays, notamment à Saint-Colomb-de-Lauzun et à Mougins. Si le Brexit se fait sans accord, leur avenir en tant qu'élus de la République ne sera plus recevable. Mais, pour les riverains, ils sont devenus "irremplaçables".



