Ce que le choix de Castex dit du "chemin" que Macron veut faire prendre à son quinquennat

Le nouveau gouvernement de Jean Castex sera chargé d'appliquer le "nouveau chemin" qu'Emmanuel Macron a commencé à dessiner, et qui ne devrait pas être très différent de son début de mandat. Le Président souhaite mettre la priorité sur la politique de santé (un monde que le nouveau Premier ministre "connaît parfaitement", selon les mots d'Edouard Philippe en avril dernier), le grand âge et un plan pour la jeunesse. Il veut aussi remettre en route la réforme des retraites. Jean Castex, ce "couteau suisse" qui connaît très bien les territoires, sera aussi chargé de mener à bien la décentralisation appelée de ses vœux par Macron. Le changement s'annonce donc dans la continuité de ce qui a déjà été engagé.

La nomination du "monsieur déconfinement" laisse également supposer que le président de la République veut reprendre le dessus. Plutôt qu'une figure de l'écologie ou un poids lourd politique, il a préféré un profil "techno", élu local et haut fonctionnaire. Un choix qui lui donne les mains libres, après trois ans d'entente cordiale avec Edouard Philippe, qui prenait un poids croissant dans la stratégie gouvernementale et dans l'opinion. Avec des dissensions de plus en plus marquées, notamment pour la réforme des retraites.