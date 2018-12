Que faisait Alexandre Benalla au Tchad ? Les explications de l'ex-collaborateur de l'Elysée

Depuis qu’il a été contraint de quitter ses fonctions en juillet, Alexandre Benalla semble donc poursuivre une carrière dans les affaires internationales. Il confie que ses services de conseils étaient proposés à des "entreprises qui venaient au Tchad pour monter des usines dans l’industrie qui vont créer 3.000 emplois à N’Djamena". Et de préciser : "Mais pas dans les domaines sensibles de la pharmaceutique, de la défense ou de la sécurité." Et des éléments en contradiction avec les révélations du Monde. Car, et ce d’après le journal local La lettre du continent cité dans l’article paru lundi, l’ancien salarié élyséen aurait rencontré le frère du président tchadien, Oumar Déby qui se trouve être à la tête de la direction générale de la réserve stratégique.





Mais l’entourage d’Alexandre Benalla dément cette information. Ce ne serait pas le frère, mais le Président du Tchad lui-même qu’il a vu. Charmé par un personnage "médiatique" et "sulfureux", l’homme d’État aurait même accordé un entretien de près de deux heures au nouveau consultant et sa délégation. Un événement qui n’est pas isolé. La même source affirme également ce mercredi qu’Alexandre Benalla a fait "des dizaines de déplacements en Afrique ces dernières semaines" et a même rencontré "plusieurs présidents" du continent.