Que pense-t-on du service national universel ?

Supprimé en 1997 par Jacques Chirac, le service national universel est de nouveau à l'ordre du jour. Si les détails sur cette "nouvelle formule" seront connus le mercredi 27 juin, l'on sait déjà qu'elle concernera la société civile pour une durée d'un mois, à l'âge de 16 ans. À Brest, les jeunes voient plutôt l'idée d'un bon œil. Selon les plus anciens, c'est l'occasion de leur inculquer un peu plus de civilité.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.