Que représente la contribution française à l'Union européenne, jugée excessive par le Rassemblement national ?

La France verse chaque année plusieurs milliards d'euros à l'Union européenne en tant que membre de l'organisation. Cette contribution s'appuie sur plusieurs ressources, dont les droits de douane, la TVA et le Revenu national brut. L'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume Uni - en cours de Brexit - , premiers contributeurs européens en raison de leur richesse et de leur taille, versent près de la moitié des contributions nettes au budget de l'UE, d'un montant de 160 milliards d'euros en 2018. Comme pour l'Allemagne, on dit que la France est un "contributeur net", c'est-à-dire qu'elle verse davantage d'argent à l'UE qu'elle n'en récupère. A contrario, la Pologne, la Roumanie, la Grèce, la Hongrie, l'Espagne ou la Bulgarie sont des pays bénéficiaires nets.





En 2015, la France a ainsi contribué à hauteur de 22,5 milliards d'euros, et elle a bénéficié de 14,5 milliards de dépenses, soit 8 milliards d'euros au profit des autres Etats-membres. Souhaitable ou non, cette contribution nette est assise sur le principe de solidarité entre les Etats-membres. Et, comme tout budget institutionnel, celui de l'UE est public. Si la France est l'un des principaux contributeurs, elle fait aussi figure de premier bénéficiaire de l'UE, notamment à travers la Politique agricole commune.