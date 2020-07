Que représente le sceau remis par Nicole Belloubet à son successeur Eric Dupond-Moretti ?

Le Grand sceau de France est un emblème de la République et symbolise la justice et la liberté. Il était autrefois utilisé par le roi pour l'accoler à des édits, des lettres ou des offices. À l'abolition de la monarchie en 1792, les sceaux de l'Etat sont alors brisés pour symboliser la fin de l'Ancien Régime.

C'est une image forte dans la passation de pouvoir entre Nicole Belloubet et Eric Dupond-Moretti. À la fin de son discours, la gorge nouée, l'ex-ministre de la Justice tend à son successeur le Grand sceau de la République. Visiblement ému, Eric Dupond-Moretti déclare alors : "Vous venez de me remettre les sceaux, en quelques sortes les clés, de ce grand ministère régalien".