Que retenir des vœux du Nouvel An d'Emmanuel Macron ?

Le 31 décembre 2018 à 20 heures, Emmanuel Macron a présenté ses vœux pour le Nouvel An. Dans son discours, le président de la République a affirmé qu'il respectait et comprenait la colère des gilets jaunes. Il a également donné une leçon aux manifestants les plus déterminés. Le chef de l'Etat envisage aussi de poursuivre ses réformes pour 2019 et estime ne pas être le seul responsable de la colère des gilets jaunes. Quels sont les autres points à retenir sur son discours ?



