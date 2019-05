Que sait-on de l'hommage national aux soldats tués au Burkina Faso ?

Dimanche, la ministre des Armées, Florence Parly, était présente pour leur rendre un premier "hommage" au moment où "leur dépouille mortelle [ont regagnées] le sol de France".





Lundi une première cérémonie, présidée par le chef d'Etat major de la marine, sobre, en présence de la famille et des camarades militaires sera rendue. La cérémonie de l'hommage national sera présidée par Emmanuel Macron et aura lieu mardi à 11 heures. Le président de la République devrait alors remettre à titre posthume la Légion d'honneur à Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello.





Comme le précise le site du gouvernement, cet hommage "se déroule aux Invalides ou au Panthéon, dans un cadre protocolaire très précis, articulée autour du discours et de l’éloge funèbre prononcés par le chef de l’État, qui préside la cérémonie et passe les troupes en revue."