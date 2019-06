Que va annoncer Edouard Philippe ce mercredi lors de son discours de politique générale à l'Assemblée nationale ?

Tout d'abord, Edouard Philippe précisera quelle sera la nouvelle méthode du gouvernement pour mener ses réformes. Il détaillera ensuite l'agenda. D'ici la fin du quinquennat, l'exécutif doit travailler sur l'assurance chômage, la réforme des retraites, le plan Pauvreté, le revenu universel d'activité ou encore la réforme constitutionnelle, le statut des élus et la loi de bioéthique. Mais dans quel ordre mener ces chantiers ? Certains poussent pour que le projet de loi bioéthique instaurant la PMA pour les couples de femmes soit présenté en Conseil des ministres puis à l'Assemblée le plus rapidement possible, d'autres jugent risqués politiquement de mettre tout de suite sur la table le dossier des retraites, qui pourrait instaurer un "âge pivot" à 64 ans (les départs entre 62 et 64 ans seraient soumis à une décote).





L'exécutif doit donc décider quel sujet présenter en priorité. L'automne étant consacré à l'étude des textes budgétaires, seuls un ou deux autres dossiers pourraient être étudiés avant 2020. A moins qu'une session extraordinaire ne soit instaurée en juillet, à l'issue de la session ordinaire qui se termine le 28 juin prochain.





En ce qui concerne la fiscalité, impossible à l'heure actuelle de dire dans quelle voie s'engage le gouvernement puisqu'aucun arbitrage n'a encore été pris. En effet, la question des impôts des classes moyennes sera tranchée ce mercredi midi au cours du déjeuner entre le Premier ministre et le président de la République. Edouard Philippe a réuni le gouvernement vendredi 7 juin pour étudier les pistes d'économies qui serviront à financer cette baisse de cinq milliards d'euros, promise par Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse consécutive au Grand débat national, le 26 avril.





Enfin, le Premier ministre devrait parler d'écologie, les résultats d'Europe Ecologie-Les Verts aux élections européennes obligeant l'exécutif, même s'il se défend de toute prise de conscience tardive à ce sujet, à se pencher un peu plus sérieusement sur la question. "On doit montrer que c’est désormais un élément très structurant de toute notre politique", a expliqué un conseiller du chef de gouvernement au Parisien. "Nous allons montrer que la transformation écologique devient aussi importante que l’économie et le social" a indiqué un autre à Europe 1, sans plus de précisions sur les annonces ou les orientations souhaitées par l'exécutif.