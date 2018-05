Quel bilan pour le 1er anniversaire de Macron à l'Élysée ?

Emmanuel Macron est élu président de la République française le 7 mai 2017. Il devance Marine Le Pen avec 66,1% des voix. Un an après son élection, l'heure est au bilan. A Marseille, celui-ci semble mitigé. Certains Marseillais se disent être déçus de la politique du chef de l'Etat. Selon eux, ce dernier a fait beaucoup de promesses mais jusqu'ici, rien de bien concret. En outre, les nouvelles mesures sur l'augmentation de la CSG crispent les retraités.



