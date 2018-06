Quel catholique est Emmanuel Macron ?

OH MY GOD - Emmanuel Macron rencontre mardi 26 juin le pape François, près de trois mois après un discours remarqué à la Conférence des Évêques de France, où il avait brossé les catholiques dans le sens du poil. Mais qu'en est-il de sa propre foi ? On a tenté de naviguer entre symboles et déclarations, pour déterminer le rapport qu'entretient le chef de l'Etat, baptisé à 12 ans à sa demande et élevé chez les Jésuites, avec la religion.