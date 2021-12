Quels contours Emmanuel Macron veut-il donner à la présidence française du Conseil de l'UE ?

Emmanuel Macron souhaite également développer la défense européenne, lancer des exercices communs et développer l'industrie de défense européenne ; imaginer un nouveau modèle de croissance européen ; "parachever une Europe bancaire" ; adapter les règles budgétaires et financières pour favoriser les investissements et concilier développement économique et ambition climatique.

Pour assurer la prospérité des frontières de l'Europe, il a proposé de discuter avec l'Afrique et les Balkans, annonçant notamment la tenue d'un sommet entre l'Union africaine et l'UE en février à Bruxelles afin de "refonder en profondeur" la relation "un peu fatiguée" entre les deux continents.

Il a estimé qu'il fallait "repenser le cadre budgétaire" de l'Europe jusqu'ici défini par les critères de Maastricht, jugeant que la question du "pour ou contre le 3%" était "dépassée". "Nous devrons revenir à des règles qui seules permettent la convergence de nos économies", "mais nous ne pouvons pas faire comme si rien ne s'était passé" et "revenir au cadre budgétaire créé au début des années 90", a-t-il souligné en référence à la crise sanitaire.

Face aux "révisionnismes", il a annoncé son souhait d'initier "un grand travail sur l’histoire de l’Europe". "L’histoire européenne n’est pas seulement l’addition de 27 histoires nationales. Elle a une cohérence, une unité que chacun pressent mais qui ne se donne pas encore à voir pleinement", a-t-il avancé pour justifier ce projet. Enfin, il souhaite faire de l'Europe une puissance numérique via des fonds de financement de start-up et la finalisation d'une "vraie taxation des multinationales", et mettre en place un "service civique européen" de six mois pour les moins de 25 ans, après avoir déjà élargi le programme Erasmus "aux apprentis" et "doublé le nombre de bénéficiaires".