Quel est ce "journal de bord" des chômeurs critiqué par Jean-Luc Mélenchon ?

La réforme de l'assurance chômage, en cours d'examen à l'Assemblée nationale, intègre un dispositif permettant l'expérimentation à partir de janvier 2019 d'un "journal de bord en ligne", qui sera communiqué périodiquement par les chômeurs à Pôle Emploi.





Une mesure fortement critiquée par Jean-Luc Mélenchon, le patron de La France insoumise. "Voilà le chômeur équipé d'un petit carnet, comme un enfant à l'école", a dénoncé le député en séance. "On va vérifier dans le carnet s'il a bien fait son travail, s'il a bien téléphoné, répondu aux mails qu'il ne peut d'ailleurs plus recevoir parce qu'il n'a plus d'abonnement", a-t-il ajouté, y voyant la résurrection d'un "livret ouvrier", ce document obligatoire qui permettait, au XIXe siècle, aux autorités de suivre la main d'oeuvre dans tous ses déplacements.