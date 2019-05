Quel est le rôle d'un député européen ?

Les élections européennes ont pour but de voter pour des personnes qui vont nous représenter au sein du Parlement européen. Pour mieux comprendre leur rôle dans la Communauté européenne, nous avons suivi Élisabeth Morin-Chartier, députée européenne depuis trois ans, lors d'une session à Strasbourg. Concrètement, les députés votent des lois qui auront des conséquences dans nos vies quotidiennes. Ils votent aussi le budget de l'Union et contrôlent la Commission. Un travail à temps plein qui nécessite beaucoup d'implication.



