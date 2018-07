Quel rôle a exactement joué Alexandre Benalla lors du défilé du bus des Bleus sur les Champs-Élysées ?

Avant de poursuivre : "Or, nous savons par expérience qu’entre l’aéroport et l’Élysée, la séquence la plus délicate pour le bus est la descente des Champs-Élysées. En 1998, cela avait duré quatre heures (il n'y avait pas de barrière entre le public et le bus à l'époque, ndlr). Nous avons pris l’engagement vis-à-vis de la FFF de respecter la contrainte horaire. Et j’avais donc besoin, pour un événement dont le point final était le palais de l’Élysée, où l’on accueillait les joueurs et leurs accompagnateurs, d’être sûr que le bus arriverait au plus tard à 19h15. Alors il me fallait un contact permanent pendant toute la progression du cortège, pour savoir si cette contrainte horaire serait tenue. C’est la raison pour laquelle M. Benalla était sur les lieux."