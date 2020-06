Quelle est cette commission sur l'indépendance de la justice qui a relancé l'affaire Fillon ?

Le débat s'inscrit dans un contexte politique. Les députés LFI, et en premier lieu Jean-Luc Mélenchon, ont régulièrement émis des doutes, voire des critiques virulentes , sur l'indépendance de la justice à l'égard du pouvoir politique, tout particulièrement après la perquisition du siège de LFI fin 2018, dans des conditions qui ont abouti au procès et à la condamnation du leader Insoumis. Jean-Luc Mélenchon avait alors dénoncé un "procès politique".

La commission, présidée par le député LFI du Nord Ugo Bernalicis, se donne pour mission "d'identifier et d'étudier l'ensemble des obstacles auxquels peut être confrontée la justice dans son fonctionnement quotidien", et doit aboutir à des "propositions afin de garantir pleinement l'indépendance de la justice".

Cette commission de 30 membres sous la présidence d'un député LFI comprend quatre vice-présidents (2 LaREM, 1 LR et 1 Modem) et un rapporteur (LaREM). Depuis le 29 janvier, elle a procédé à l'audition d'une vingtaine de personnes, dont plusieurs magistrats, le procureur général François Molins, le procureur de la République Rémy Heitz, les directeurs généraux de la gendarmerie nationale et de la police nationale, l'ex-procureure du PNF Eliane Houlette ou encore, jeudi 24 juin, le préfet de police Didier Lallement.

Ugo Bernalicis a également envisagé, mardi 23 juin, d'auditionner l'ancien président François Hollande, qui avait été mis en cause directement par les soutiens de François Fillon lorsque l'affaire avait éclaté début 2017. Le camp Fillon avait même évoqué un "cabinet noir", une hypothèse qui avait été écartée par le PNF à l'époque, jugeant les éléments peu crédibles.

Les membres de la commission vont toutefois être contraints par un calendrier particulièrement serré, à l'approche des vacances. En principe, une commission d'enquête parlementaire ne peut pas excéder une durée de six mois. Celle-ci, interrompue du 4 mars au 20 mai en raison de la crise sanitaire, a d'ores et déjà été prolongée en conséquence jusqu'au 7 septembre, a indiqué mercredi 24 juin le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand sur BFMTV. Ce dernier a toutefois estimé qu'il n'était "pas possible" de la prolonger jusqu'à la fin du mois de septembre, comme le réclamaient les groupes LR et LFI.

Totalement distincte de l'enquête judiciaire en vertu de la séparation des pouvoirs, la commission d'enquête pourrait aboutir à des propositions en matière d'indépendance de la justice. Ces propositions n'auraient toutefois pas de caractère contraignant pour l'exécutif ou la majorité parlementaire.