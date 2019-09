Quelle est cette école pour "grands décrocheurs" dans laquelle va enseigner Brigitte Macron ?

ENSEIGNEMENT - La Première dame va enseigner une fois par mois à L'Institut des vocations pour l'emploi ("Live"). Cet établissement financé par LVMH, dont elle préside le comité pédagogique, dispensera des cours à 53 "grands décrocheurs" âgés de 25 à 48 ans.

L'épouse du président, en plus de son poste de présidence du comité pédagogique, dispensera une fois par mois une "masterclass" de français aux élèves de "Live", qui sont à 77% des femmes, souvent seules et avec des enfants. Ces élèves - surnommés "Livers" - pourront assister à 35 heures de cours et d'ateliers par semaine. Une enveloppe de 1.000 euros sera destinée aux plus assidus, explique Le Parisien.