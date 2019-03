Quelle synthèse pour le grand débat ? "Le gouvernement demande aux Français comment appliquer le programme du président"

N'était-ce pas ce qui avait été observé lors des annonces du gouvernement pour le pouvoir d'achat, début décembre ?





C'est un prolongement de ces annonces, qui étaient une accélération des mesures présidentielles : la prime d'activité, la défiscalisation des heures supplémentaires... Emmanuel Macron avait renoncé à la taxe carbone, mais ce n'était en rien un tournant. Le Grand débat semble suivre la même logique. On aurait pu imaginer des thèmes un peu plus larges et un peu plus neutres. Une étude de l'institut Montaigne avait fait état du fait qu'une majorité de Français étaient prêts à payer plus d'impôts s'ils savaient à quoi ils servaient : réduire la pauvreté, financer la transition énergétique... Or, cette question-là n'est jamais posée.





C'est pareil pour notre niveau de dépense publique qui, c'est vrai, est très élevé par rapport à la moyenne de l'UE. Mais on n'explique pas que c'est dû au fait qu'on cotise au chômage, à la retraite, ce que ne font pas nos voisins européens. Si vous êtes au pouvoir et que vous voulez baisser la dépense publique, vous pourriez très bien dire : "On arrête de financer les retraites, on arrête les cotisations, on privatise tout ça en passant par la capitalisation". Mais ça n'aura pas d'impact sur le pouvoir d'achat : au lieu de payer des cotisations, les Français mettront de l'argent de côté. Faire des économies, c'est simple : il faut viser les retraites et l'assurance-maladie. Est-ce que c'est une réponse à apporter à la crise des Gilets jaunes, au ras-le-bol fiscal ? Je n'en suis pas persuadé.