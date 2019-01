Quelles ambitions politiques pour "Gilets jaunes, le mouvement" et le parti de Jacline Mouraud "Les Émergents" ?

Samedi 5 janvier, des Gilets jaunes réunis dans les locaux du quotidien La Provence à Marseille ont annoncé la création d’un mouvement national baptisé "Gilets jaunes, le mouvement". La soixantaine de personnes présente dans les locaux du journal dont Bernard Tapie est l'actionnaire majoritaire s'est présentée comme les "représentants de gilets jaunes de toute la France". Parmi eux se trouvaient les médiatiques Christophe Chalençon, Ingrid Levavasseur et Hayk Shahinyan, ce dernier se présentant sur son compte Twitter comme le fondateur du mouvement. Pourtant, de nombreux Gilets jaunes ont remis en cause leur légitimité, leur reprochant de ne pas représenter "le peuple" et de vouloir établir une liste pour les élections européennes.





Se faire élire au Parlement européen, est-ce leur but ? Ce n’est en tout cas pas celui qu’ils mettent en avant. Lors d’une conférence de presse, Hayk Shahinyan a déclaré : "L’objectif de ce mouvement sera de coordonner les actions le plus largement sur le territoire et de travailler à la création d’un vrai programme de société à travers l’ensemble des revendications", défendant un mouvement "horizontal" qui ne ressemble à "aucun parti politique ou syndicat". "Les citoyens seront au cœur des décisions, des actions, des projets, à mener et des idées à défendre (…) Aucune direction ne pourra imposer des choses aux citoyens", a-t-il ajouté. Avant de préciser : "Nous n’avons pas parlé des élections européennes ou validé une quelconque liste." Même si sur notre plateau samedi dernier, Jean-François Barnaba avait semblé plus affirmatif quant à la présence d'une liste de Gilets jaunes aux européennes.