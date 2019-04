Quelles idées ressortent du Grand débat national ?

De nombreuses demandes généralisées ressortent du Grand débat national et de ses 1,5 million de contributions. Parmi celles-ci figurent notamment la décentralisation, la proportionnelle et les vote blancs pour les élections. Toutefois, la fin de la limitation de vitesse 80 km/heure, la baisse du CSG, le référendum citoyen et le rétablissement de l'ISF ne sont pas en tête des revendications.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.