Quelles sont les nouvelles révélations sur François de Rugy ?

Mediapart a annoncé jeudi 11 juillet 2019 que François de Rugy occupe un logement à vocation sociale depuis juillet 2016 dans la commune d'Orvault. Il s'agit d'un appartement deux pièces de 48 m². Le ministre de la Transition écologique le loue 531 euros par mois, charges comprises. Sauf que pour bénéficier d'un logement à loyer préférentiel, il faut justifier d'un revenu annuel inférieur à 34 790 euros et que le bien loué sert de résidence principale. Or, il ne remplie plus ses conditions depuis sa nomination à la présidence de l'Assemblée nationale en juin 2017.



