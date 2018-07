Quelles sont les principales mesures du nouveau plan de lutte contre le terrorisme ?

"Le caractère meurtrier et l’imprévisibilité des récents passages à l’acte appellent un nouvel ajustement des leviers d’action de l’État." Voilà le contexte sur lequel s’appuie le nouveau plan de lutte contre le terrorisme, présenté par Edouard Philippe ce vendredi.





32 mesures, qui visent à compléter l’arsenal déjà existant. Car ce plan, appelé PACT, n’est pas le premier, c’et même le troisième du genre au cours des dernières années : il y a eu le plan de lutte antiterroriste (PLAT) du 29 avril 2014 et le plan d'action contre la radicalisation et le terrorisme (PART) du 9 mai 2016, sous le quinquennat Hollande. Le nouveau plan de Matignon se déploie sur fond d'évolution de la menace terroriste et d'inquiétudes autour des "sortants", les détenus condamnés pour des faits de terrorisme ou radicalisés en prison et qui doivent sortir de détention. C'est d’ailleurs en quelque sorte le pendant d’un dispositif de prévention de la radicalisation présenté le 23 février à Lille qui était, lui, centré sur les prisons, des mesures ciblant l'éducation, les services publics et internet. Depuis son arrivée au pouvoir il y a un peu plus d'un an, le nouvel exécutif a à son tour renforcé l'arsenal antiterroriste, avec notamment la loi controversée renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (SILT) promulguée à l'automne 2017.