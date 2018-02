Quelles sont les affaires révélées par Ebdo et démenties par Nicolas Hulot ?

La deuxième affaire relatée par le journal, s'attache, elle, à des faits remontant à 1997. Nicolas Hulot aurait, affirme Ebdo, commis un viol sur une jeune femme, membre d'une "grande famille française" et âgée de 20 ans au moment des faits. C'est le père de la victime présumée qui l'évoque auprès du magazine : "Ma fille n'a jamais utilisé le mot 'viol' devant moi. Elle a toujours préféré parler d'acte sous contrainte."





Auprès de Ebdo, cette dernière raconte n'avoir jamais voulu provoquer un procès de l'animateur et avoir pris bien soin d'aller relater les faits auprès de la gendarmerie une fois les délais de prescription (10 ans pour les crimes, ndlr). "J’ai tenu à ce qu’il

sache la façon dont j’avais vécu les choses, et je lui ai fait savoir", explique-t-elle au magazine. En 2008, la même année, Nicolas Hulot est interrogé par la gendarmerie. 10 ans plus tard, interrogé par Ebdo, le ministre dément les faits : "Je n'ai rien à me reprocher". Sur BFM, il a poursuivi : "Il n'y avait absolument rien qui permettait de me poursuivre".