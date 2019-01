Qui est François-Xavier Bellamy, choisi par Wauquiez pour être tête de liste LR aux élections européennes ?

Son nom agite les rangs des Républicains depuis plusieurs semaines. Le professeur agrégé de philosophie et normalien François Xavier Bellamy, 33 ans, est pressenti pour prendre la tête de liste du mouvement dirigé par Laurent Wauquiez pour les élections européennes. Selon l'AFP, confirmant une information du Figaro, Wauquiez devrait proposer ce lundi 28 janvier François-Xavier Bellamy pour conduire la liste des Républicains (LR) aux élections européennes, suivi de l'élue francilienne Agnès Evren et de l'eurodéputé sortant Arnaud Danjean.





"Bellamy est beaucoup plus conservateur que je ne le suis ou que d'autres le sont", a estimé jeudi dernier le patron des députés LR Christian Jacob, qui le considère comme un candidat possible parmi "beaucoup d'autres". "Mais si c'est une équipe de rassemblement, il faut que toutes les sensibilités y soient représentées", a-t-il ajouté. A l'opposé, d'autres voix, à droite, dont celle du président du Sénat Gérard Larcher, contestent la désignation de cet intellectuel réputé proche de la Manif pour tous - il s'était opposé au Mariage pour tous et avait soutenu le lancement de Sens Commun, la branche politique des opposants à cette conquête. D'autres, enfin, le jugent inclassable - et lui-même récuse le terme de "conservateur" dont on l'affuble. "Il est parfaitement adapté à l'ambiguïté de LR", juge Nicolas Dupont-Aignan. "Le jour où je comprendrai ce qu'il dit, j'aurai progressé", a grincé ce dernier. "Comme il dit tout et le contraire de tout, je suis sûr que ce sera un très bon candidat LR." En octobre, l'ex-députée d'extrême droite Marion Maréchal estimait qu'une éventuelle désignation de Bellamy rapprocherait LR du RN, même si le philosophe semble peu enclin à l'union des droites.