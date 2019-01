Qui est François-Xavier Bellamy, désigné tête de liste LR aux élections européennes ?

Son nom agitait les rangs des Républicains depuis plusieurs semaines. Le professeur agrégé de philosophie et normalien François-Xavier Bellamy, 33 ans, a bien été choisi pour prendre la tête de liste du mouvement dirigé par Laurent Wauquiez pour les élections européennes. La Commission nationale d'investiture (CNI) du parti a validé ce mardi sa désignation, tout comme celles d'Agnès Evren et d'Arnaud Danjean, respectivement comme n°2 et n°3. La CNI a approuvé ce trio par 38 voix pour et 2 contre.





Le choix de François-Xavier faisait déjà largement réagir dans les rangs de la droite ces derniers jours. Si le patron des députés LR Christian Jacob - qui le considère comme "beaucoup plus conservateur que je ne le suis ou que d'autres le sont" - a estimé que "toutes les sensibilités" devaient être représentées dans "une équipe de rassemblement, certaines voix, dont celle du président du Sénat Gérard Larcher, n'ont pas hésité à contester la désignation de cet intellectuel réputé proche de la Manif pour tous - il s'était opposé au Mariage pour tous et avait soutenu le lancement de Sens Commun, la branche politique des opposants à cette conquête.





D'autres le jugent cependant inclassable - et lui-même récuse le terme de "conservateur" dont on l'affuble. "Il est parfaitement adapté à l'ambiguïté de LR", juge Nicolas Dupont-Aignan. "Le jour où je comprendrai ce qu'il dit, j'aurai progressé", a grincé ce dernier. "Comme il dit tout et le contraire de tout, je suis sûr que ce sera un très bon candidat LR." En octobre, l'ex-députée d'extrême droite Marion Maréchal estimait qu'une éventuelle désignation de Bellamy rapprocherait LR du RN, même si le philosophe semble peu enclin à l'union des droites.