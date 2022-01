Qui est Gaspard Koenig, nouveau candidat à l'élection présidentielle ?

En 2013, Gaspard Koenig fonde le think tank GenerationLibre, qui affirme "défendre les libertés, toutes les libertés" et "réinventer le libéralisme au XXIe siècle". Ses travaux ont notamment inspiré une proposition de revenu universel défendue par le groupe Agir Ensemble à l’Assemblée nationale. "Aujourd'hui, nous n’avons jamais été aussi convaincus de la nécessité d’un socle citoyen, véritable revenu de liberté et mécanisme de solidarité universelle", écrivaient ses défenseurs dans une tribune en mai 2020, parmi lesquels Gaspard Koenig. Avec un tel "socle citoyen", le pays aurait "disposé immédiatement de ce que nous tentons depuis plusieurs semaines d’inventer, à travers quantité de mesures d’aides d’urgence et d’ajustements de nos systèmes de soutien" face à la crise du coronavirus.