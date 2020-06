Qui est Grégory Doucet, l'humanitaire écolo qui va gérer la 3e ville de France ?

Fils d'un père cadre dans l'industrie pétrolière et d'une mère secrétaire dans une banque, Grégory Doucet naît à Paris et grandit en région parisienne. Il reconnaît avoir "assez tôt tenté de convaincre ses parents" de ses convictions. Au cours de ses études, il préside Genepi, association faisant intervenir des étudiants en prison.

Formé à l'école de commerce de Rouen, il fait ses armes à l'Adie, spécialiste du microcrédit, puis chez Inter Aide où il enchaîne les missions longues à l'étranger. En 2009, il quitte l'Ile-de-France pour Lyon et le siège de Handicap International (HI), où il devient responsable des opérations en Afrique de l'Ouest. Il doit gérer 500 personnes sur le terrain et des crises comme Ebola. Au sein de l'ONG, il est connu comme le loup vert. Toujours à vélo, à lancer des "bike trips" pour faire signer des pétitions ou mettre en place du recyclage, des installations de compostage.

Son engagement politique débute en 2007, au sein d'EELV. Dix ans plus tard, il prend des responsabilités locales en devenant le secrétaire du parti dans le Rhône. Mais il ne dépasse par vraiment les frontières du département, et ne s'est pas vraiment fait d'ennemis. Mais s'il n'a pas d'adversaires publics identifiés, il n'est pas épargné sur les réseaux sociaux. "Escrolo", "khmer vert", "candidat des bobos pastèques" (verts à l'extérieur et rouges à l'intérieur), les noms d'oiseaux fusent et son alliance avec la Gauche unie et LFI au second tour ne passe pas chez certains.