Qui est l'immunologue Alain Fischer nommé "monsieur vaccin" du gouvernement ?

Agé de 71 ans, Alain Fischer est un professeur d'immunologie pédiatrique connu pour ses travaux sur les bébés bulles (enfants aux défenses immunitaires faibles ou inexistantes, obligés d'être placés dans une bulle). Ses travaux "considérables sur la thérapie génique" lui ont valu en 2015 d'être lauréat de la plus prestigieuse récompense scientifique nippone, le Japan Prize. Permettant de combattre une lacune rare, le déficit immunitaire combiné sévère (DICS), "la thérapie génique est un des traitements les plus avancés et révolutionnaires du XXIe siècle pour les maladies génétiques et réfractaires", avait salué le comité de scientifiques japonais. Il a également été récompensé du Prix Sanofi/Pasteur en 2013, du Prix Descartes de la Communauté européenne en 2005, et a été fait Chevalier dans l’Ordre national du mérite.

Chef de l'unité "Immunologie et hématologie pédiatriques" de l'hôpital Necker de 1996 à 2012, Alain Fischer est depuis 2011 membre titulaire de l'Académie nationale de médecine et titulaire de la chaire de médecine expérimentale au Collège de France depuis 2014.