Qui est Pascal Pavageau, le nouveau secrétaire général de Force Ouvrière ?

Fonctionnaire d'Etat depuis 1994, Pascal Pavageau s'est spécialisé sur les questions de l'environnement et de développement durable. Des sujets qu'il a porté au sein de son syndicat. Il a débuté sa carrière en tant que chef de la police de l'eau après des préfectures du Nord et du Pas-de-Calais et a ensuite dirigé une unité territoriale de la navigation, avant de rejoindre la direction régionale de l'Environnement de la région Centre. A partir de 2004, il est détaché du ministère de l'Écologie pour assurer ses fonctions syndicales.