Qui est Patrick Nicolle, cet ancien militaire qui veut renverser Macron et menace les Gilets jaunes ?

"Major Philippe Nicolle, futur président de la République." C'est ainsi que l'ancien militaire signe tous ces posts et vidéos publiés en ligne. Et ils sont nombreux ! Sur sa page Facebook, on dénombre une centaine de vidéos diffusées en direct ces dernières semaines. Mille vues en moyenne, et certaines d'entre elles enregistrent des pics à plus de 8000 vues. Et l'homme se montre également prolifique sur son compte Instagram, sa page Youtube et son compte Twitter. Il possède même son propre site Internet. Mais depuis ce lundi, c'est surtout sur les pages Facebook des Gilets jaunes que Patrick Nicolle cumule les clics. Un véritable bad buzz.





"Tiens tiens ?! Voilà des nouvelles du major trompette ! Alors j’annonce ! Lui déjà il va dégager du groupe fissa ! Et si il a des partisans ici, je les invite à aller le suivre ailleurs au même tarif...", commente un internaute sur la page Gilet jaune media, à l'adresse d'un homme désormais connu comme le loup blanc dans la communauté "jaune". Il faut dire que, dans sa dernière livraison en date, Patrick Nicolle n'y est pas allé de main morte. Évoquant la manifestation à venir du 22 juin, il adjoint les Gilets jaunes de rester sagement chez eux. "Vous avez tout perdu !", lâche-t-il. Et à l'idée - évoquée par le mouvement - de faire appel à l'armée pour défendre les manifestants des forces de l'ordre, il répond : "On a bien relevé avec l’état-major, il n’y a aucun problème. Nous militaires, on n’a pas besoin des ordres du président de la République. On a uniquement à appuyer sur un bouton rouge. Et oui. On appuie sur ce bouton rouge et vous n’existez plus. C’est ce que vous voulez ?", demande-t-il un brin narquois. Et de préciser encore plus loin : "Ce sera pas le gazage, ce sera la bombe atomique qui va anéantir la France."