Qui participera à la réunion de la gauche ce samedi ?

UNION - À l'invitation de Yannick Jadot, une quinzaine de représentants de partis de gauche se réunissent, samedi 17 avril à Paris. Avec l'objectif de trouver un terrain d'entente pour la présidentielle de 2022.

Ils se réuniront dans la matinée, dans un hôtel du 19e arrondissement de Paris. À l'initiative de Yannick Jadot, député européen EELV et candidat à la primaire de son parti, une quinzaine de représentants de partis de gauche se rencontrent, samedi 17 avril. L'objectif est de discuter dans le but de trouver un terrain d'entente et d'union en vue de l'élection présidentielle de 2022. Si le fait que tous les partis soient représentés est un signe d'une certaine ouverture d'esprit sur le sujet, les obstacles restent nombreux, à commencer par les divergences programmatiques.

"Il est temps que la gauche se reprenne"

Autour de la table, siègeront plusieurs représentants du Pari socialiste. Le Premier secrétaire Olivier Faure a confirmé sa venue en saluant une "très bonne initiative". Ce partisan de l'union de la gauche estime qu'"il est temps que la gauche se reprenne, parce que si elle ne se reprend pas, elle va disparaître". La maire de Paris Anne Hidalgo sera également présente, après avoir hésité. "C'est très important que l'on puisse se rassembler, travailler ensemble, offrir au pays autre chose qu'un duel Emmanuel Macron et Marine Le Pen", a plaidé jeudi 15 avril sur France 2 celle dont tout le monde dit qu'elle prépare sa candidature pour 2022.

Place publique devrait être représenté par Raphaël Glucksmann, et Génération.s par son fondateur et ancien candidat PS à la présidentielle Benoît Hamon. Ce mercredi dans Le Monde, il a appelé à donner une chance à l'événement : "Mettons-nous d'accord sur nos désaccords et agrégeons ce qui nous réunit. Abandonnons l’acrimonie et le ressentiment à nos adversaires communs". Fabien Roussel, le candidat pressenti des communistes à la présidentielle, a annoncé à l'AFP qu'il sera représenté par son porte-parole Ian Brossat. "Les communistes sont attachés au dialogue mais j'ai prévenu Yannick, nous ne participerons pas à une primaire" de la gauche et des écologistes, a-t-il pris la peine d'informer.

Mélenchon représenté, EELV sceptique mais présente

Chez les Insoumis, Jean-Luc Mélenchon étant en voyage en Amérique du Sud, il se fera représenter par le député Eric Coquerel. Mais le leader de La France insoumise s'est entretenu avec Yannick Jadot pour préparer la réunion, révèle Politico. Déjà candidat pour 2022, il a indiqué qu'il refusait d'être "instrumentalisé" par un "numéro de claquettes pour dire 'Plus unitaire que moi tu meurs'" et attend de cette rencontre un "pacte de non-agression". Devraient également être présents le Parti radical de gauche, Cap 21, et l'ex-député La République en marche et candidat aux régionales en Pays-de-la-Loire Matthieu Orphelin.

Même si chez les écologistes l'initiative de Yannick Jadot - jugée trop personnelle - a créé des tensions, Eric Piolle (maire de Grenoble) et l’universitaire Sandrine Rousseau, candidats à la primaire des Verts et probables adversaires de l'eurodéputé, seront là aussi. L'édile de la capitale des Alpes a toutefois regretté que la gauche ne discute pas "avec la société civile", or "ce côté collectif est totalement absent de l'initiative de Jadot".

