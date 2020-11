Qui pilote la politique de vaccination contre le Covid-19 en France ?

Une étape cruciale s'annonce pour l'exécutif dans la gestion de la crise sanitaire, avec la mise en œuvre de sa politique de vaccination contre le Covid-19. Si les commandes auprès des laboratoires se sont faites au niveau européen, chaque pays devra tracer sa propre voie pour assurer la couverture vaccinale. En France, la Haute autorité de santé a transmis lundi ses premières recommandations, indiquant que la vaccination concernerait en tout premier lieu les résidents des Ehpad, les personnels soignants et l'ensemble des personnels les plus exposés au virus. Ce sera le point de départ d'une vaste campagne qui se terminera avec la vaccination - volontaire - de l'ensemble des personnes majeures.

Une note de la même DGS, citée lundi par Le Parisien , indique aussi que "le ministère de la Santé, sous l'autorité du Premier ministre et au travers d'une task force interministérielle, travaille activement sur les questions logistiques".

Mais en l'état, le "monsieur vaccin" reste bien Olivier Véran. "Le ministre des Solidarités et la santé sera le pilote interministériel de la stratégie de vaccination contre le Covid-19 et de la sécurisation des conditions de son déploiement opérationnel sur le territoire", a ainsi indiqué à LCI la Direction générale de la santé (DGS), interrogée à ce sujet le 26 novembre. "Cette task force apportera son appui au gouvernement afin que les conditions de préparation de la stratégie vaccinale soient réunies pour penser son déploiement."

La DGS a aussi confirmé, jeudi, le ministre "s’appuiera sur une équipe interministérielle animée par Louis-Charles Viossat", a-t-elle indiqué à LCI. A 56 ans, cet inspecteur général des affaires sociales, spécialiste de santé publique, est l'actuel président de Centre Inffo, un organisme autonome dédié à la formation, et enseignant à Science Po.

Issu de la promotion Condorcet de l'ENA - celle de Valérie Pécresse ou encore l'ancien conseiller de François Hollande, Aquilino Morelle -, Louis-Charles Viossat a derrière lui un long parcours, notamment ministériel. Il a œuvré à ses débuts au sein de la Banque mondiale avant de faire ses armes sous la présidence de Jacques Chirac, dans les cabinets du ministre du Travail et des Affaires sociales, puis de la Santé. À ce titre, il a été le directeur de cabinet de Jean-François Mattei en 2002, puis directeur général de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, avant de rejoindre le cabinet de Dominique de Villepin, en charge des affaires sociales, durant la réforme manquée du contrat première embauche (CPE). Sous Nicolas Sarkozy, il a officié comme ambassadeur en charge de la lutte contre le sida auprès du ministre des Affaires étrangères, et administrateur au Fonds mondial et à Unitaid. Son nom avait circulé un temps, en 2006, pour prendre la tête de l'AP-HP.

Louis-Charles Viossat a en outre fait plusieurs incursions notables dans le privé. Au début des années 2000, il a ainsi occupé le poste de directeur "corporate affairs" de Lilly France, la branche française de laboratoire américain Eli Lilly. En mai 2009, il a également été embauché chez le géant américain Abbott, comme directeur des affaires gouvernementales pour l'Europe de l'Ouest et le Canada et à Bruxelles, puis en 2013 comme vice-président chargé des relations gouvernementales internationales. Abbott, qui a récemment remporté, en France, la plus grosse part du marché des tests antigéniques actuellement mis en œuvre contre le Covid.

Auditionné en 2011 par le Sénat après l'affaire du Mediator, il s'était expliqué sur ses fonctions passées chez Lilly, qui avaient précédé son entrée au cabinet de Jean-François Mattei. "J'ai demandé à l'époque au ministre d'être déchargé des décisions concernant les médicaments", avait-il alors expliqué à la mission, interrogé sur le risque de conflits d'intérêts. "J'avais demandé à ne pas traiter ces questions, à être déchargé des relations avec les laboratoires pharmaceutiques pour éviter toute suspicion et garantir l'impartialité des décisions du ministre", avait-il déclaré.