Qui pourra rouvrir en mai ? Les certitudes et les inconnues du calendrier du déconfinement

"La situation sanitaire s'améliore", a assuré Jean Castex ce jeudi. Pour autant, même si "le pic de la troisième vague semble derrière nous" "nous devons rester vigilants", a-t-il affirmé, avant de "présenter les perspectives qui se dessinent pour les prochaines semaines". Si certaines échéances de ce déconfinement sont certaines, les plus lointaines le sont moins et beaucoup d'inconnues persistent.

Jean Castex l'a confirmé : les écoliers, collégiens et lycées retrouveront physiquement leurs établissements scolaires comme prévu. C'est-à-dire dès le 26 avril pour les élèves de l'élémentaire, et la semaine du 3 mai pour les autres. "L’amélioration relative mais réelle de la situation sanitaire et les mesures renforcées de protection aux frontières me permettent aujourd’hui de confirmer la reprise des enseignements scolaires la semaine prochaine, comme l’avait annoncé le Président de la République", a déclaré le Premier ministre.

"J’entends parfaitement les arguments suivant lesquels l’amélioration de la situation sanitaire ne serait pas encore suffisante pour permettre la réouverture des écoles", a avoué Jean Castex, avant de défendre la stratégie du gouvernement, la même depuis la rentrée de septembre 2020 : "Mais nous avons la conviction que les dégâts causés par la fermeture prolongée des écoles sont tout simplement catastrophiques et peuvent entrainer des dommages de long terme."

Pour limiter la propagation du virus, le protocole sanitaire sera renforcé, notamment via la distribution massive d'autotests antigéniques aux lycées, et de tests salivaires en primaire et maternelle.

Le Premier ministre a également confirmé la fin des restrictions de déplacement "à partir du 3 mai". Il ne sera plus nécessaire de se munir d'une attestation pour les déplacements au-delà du rayon de 10 km autour de son domicile.