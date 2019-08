Qui sont les 6 maires de France à avoir été révoqués au cours de leur mandat ?

Maire de Saint-Privat depuis 2001, Jean-Paul Goudou a été destitué de ses fonctions en août 2013 suite à une condamnation pour faux, usage de faux et escroquerie. Il est pourtant réélu à la tête de sa commune lors des élections municipales de 2014.





Mais en 2015, il est mis en examen pour escroquerie et usage de faux en écriture publique : la petite commune de Saint-Privat (environ 450 habitants) aurait touché près de 90 000 euros d'aides du conseil départemental pour des travaux qui n'auraient jamais eu lieu. Il est une nouvelle fois révoqué en 2016 et est condamné par la justice à un an de prison dont six mois ferme pour escroquerie et à cinq années d'interdiction de droits civiques.