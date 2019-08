Qui sont les ministres qui envisagent de se présenter aux prochaines élections municipales ?

Le chef de l'Etat devra rapidement trancher la question du cumul des mandats. A ce propos, l'entourage d'Edouard Philippe a précisé au Monde : "Il n’y a pas de règle spécifique pour le moment. Etre sur une liste ou mener une liste, ce n’est pas la même chose. Comme le fait d’être candidat dans une grande ville ou dans une ville de quelques milliers d’habitants." Ainsi, le cumul des mandats pourrait être autorisé pour les ministres élus dans des villes de moins de 30.000 habitants.





Mais ces candidatures et ces campagnes électorales à venir pourraient néanmoins obliger le président de la République et son Premier ministre à procéder à un remaniement à l'automne. Or ils sont clairement en manque de personnalités et de réserve pour garnir à nouveau les rangs du gouvernement.