Qui sont les oubliés des baisses d'impôts ?

"Plus de 95% des contribuables paieront moins d’impôts", a assuré le ministre de l’Action et des Comptes Gérald Darmanin. Entre 420 000 et 800 000 foyers fiscaux en seraient exclus. Qui sont-ils ? Sont-ils des gros contribuables ? Y a-t-il un lien entre l'effort quémandé à cette population et la suppression de l'ISF ?



Ce lundi 10 juin 2019, Aurélie Blonde, dans sa chronique "Les indispensables", nous fait le point. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 10/06/2019 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.