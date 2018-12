Qui va la toucher, quand, à quelles conditions ? On fait le point sur la prime exceptionnelle de fin d'année

"Ce sera une prime qui pourra aller jusqu’à un montant de 1000 euros, qui sera totalement défiscalisée, exonérée de toutes charges sociales (CSG, CRDS). En pratique, ça veut dire que si un chef d’entreprise décide de verser 350 euros de prime exceptionnelle défiscalisée à ses salariés, ces salariés toucheront exactement 350 euros" a expliqué Edouard Philippe. "Si des entreprises veulent aller plus loin et verser une prime plus importante que 1000 euros tant mieux, mais l’exonération totale s’arrêtera à 1000 euros. Le surplus serait soumis à des cotisations et une imposition" a précisé le chef du gouvernement.





Le Premier ministre a également annoncé que "l'idée sera de réserver la défiscalisation de cette prime aux salariés qui touchent moins de 3600 euros par mois afin de pouvoir concentrer ces mesures sur ceux de nos concitoyens qui ont les rémunérations les plus modestes". Confirmant que cette prime "sera bien évidemment une prime volontaire", il a expliqué qu'elle pourrait être versée entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019. "L’idée est que ceux qui peuvent la verser le plus vite possible puissent le faire, mais qu'en fonction de la trésorerie des entreprises, en fonction de la réalité de la vie des entreprises, elles puissent bénéficier de ce dispositif jusqu’au 31 mars." Enfin, Edouard Philippe a précisé qu'elle concernait "tous les salariés d'une entreprise ou d'une association" et ne concernait pas les agents de la fonction publique.