Quinze parlementaires soupçonnés de détournements de fonds publics entre 2011 et 2017, deux enquêtes ouvertes

D'après les investigations de la HATVP reprises par Le Monde, Yves Détraigne "se serait servi de son IRFM pour financer des dépenses personnelles, proscrites par le Sénat dès octobre 2015, la période visée par la HATVP", indique le quotidien. Il aurait également "vidé une large partie de son compte IRFM" et effectué des virements de "plusieurs dizaines de milliers d'euros" de ce compte à des comptes personnels.





L'IRFM se monte à 5 840 euros net mensuel pour les députés et 6 109 euros net pour les sénateurs. Cette indemnité ne peut être dédiée qu'aux frais de permanence et d'hébergement, de transport, de représentation et de réception, de communication, de formation et, pour le seul Sénat, de fonctionnement d'un groupe parlementaire.





Quant à Jean-Christophe Cambadélis, l'ancien député de Paris est soupçonné notamment d'avoir payé ses cotisations au PS avec son indemnité. Ses dépenses "reprochées" approchent les 80.000 euros, selon le Monde. L'ancien premier secrétaire du PS s'est dit, sur Twitter, "au courant de rien" et affirme qu'il répondra aux interrogations.